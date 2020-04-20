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Jandarmadan minik Ece'ye doğum günü sürprizi

İstanbul'da çalışan ve Kütahya'da yaşayan 4 yaşındaki kızının doğum gününün kutlanmasını rica eden bir babanın isteğini jandarma ekipleri yerine getirdi.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:45
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Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını telefonla arayan Eren Tulum, İstanbul'da mobilyacı olarak çalıştığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 4 yaşındaki kızını görmeye gelemediğini söyledi.

Kızının doğum günü olduğunu anlatan Tulum, jandarma personelinden kızına doğum günü sürprizi yapılmasını rica etti.

Tulum'un bu isteğini yerine getiren jandarma personeli, bir pasta ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki adrese giderek 4 yaşına giren Ece Tulum'un doğum gününü kutladı.

Jandarma personelini elinde pastayla gören Ece Tulum, mutlu anlar yaşadı.

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