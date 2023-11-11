İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Jandarmadan 'Narkogüç' operasyonu: 44 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 44 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

IHA11 Kasım 2023 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
Jandarmadan 'Narkogüç' operasyonu: 44 gözaltı
ABONE OL

Ülke genelinde 15 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonu çerçevesinde Aydın'da da 44 zehir taciri yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 15 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonuyla 199 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" notuyla yaptığı paylaşımda "Diyarbakır, Aydın, Edirne, İzmir, İstanbul, Sinop, Kırklareli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Şanlıurfa, Erzurum, Bursa, Bolu olmak üzere emniyet ve jandarmamız koordinesinde 15 ilde yapılan Narkogüç operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandı. 58 kilogram kokain olmak üzere toplam 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 44 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.