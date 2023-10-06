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Jandarma'dan siber müdahale: Yasa dışı 457 siteye kapatıldı

Burdur'da jandarma ekiplerinin 1 aylık çalışmalarında tespit edilen; Silah ticareti, bahis ve fuhuş gibi suçlar işlenen 457 internet sitesi kapatıldı. 2 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 09:58 - Güncelleme:
Jandarma'dan siber müdahale: Yasa dışı 457 siteye kapatıldı
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1–30 Eylül tarihleri arasında açık kaynak araştırma faaliyetleri çerçevesinde 457 sosyal medya/URL adresinde araştırma yapıldı. Araştırma yapılan sosyal medya/URL adreslerinde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 58 bahis sitesi, sağlık için tehlikeli madde temini yapan 43 web sitesi, Atatürk aleyhine işlenen suçlar çerçevesinde tespit edilen 17 sosyal medya hesabı, müstehcen içerikli paylaşım yapan 130 internet sitesi, fuhuş içerikli paylaşım yapan 98 web sitesi olmak üzere toplam 346 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek, erişim engellemesi sağlandı. Bu dönemde internet üzerinde oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı geliştirilen 74 adet web sitesi ve mobil uygulama tespit edilerek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla erişim engellenmesi için gerekli adımların atılması sağlandı. Terör örgütü propagandası yapan 20 sosyal medya hesabı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu çerçevesinde 17 sosyal medya hesabı hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca 2023 yılında meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması çerçevesinde Çeltikçi ve Yeşilova ilçelerinde nitelikli hırsızlık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek ve nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek suçları, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu aydınlatıldı. Bahse konu faili meçhul olayları işlediği tespit edilen 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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