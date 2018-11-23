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Van'da tespit edilen teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Van'ın Başkale kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 2 sığınak ve bu sığınağın içerisinde bulunan yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale İlçe Jandarma ekipleri, Esenyamaç Mahallesi kırsalında, 22 Kasım 2018 günü icra edilen Şehit Uzman Jandarma 1. Kademeli Çavuş Kerem Aydın operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, teröristler tarafından kullanılan iki barınak tespit edilmiş ve yapılan aramada; 11 adet tüp, 1 adet güneş paneli, 2 adet akü, 2 adet uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 adet battaniye, 50 metre kablo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Söz konusu barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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