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Jandarmadan uyuşturucu ticaretine ağır darbe

Burdur'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' jandarma kamerasıyla görüntülendi.

AA26 Mart 2023 Pazar 00:14 - Güncelleme:
Jandarmadan uyuşturucu ticaretine ağır darbe
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kentte düzenlenen operasyonun jandarma tarafından havadan ve karadan çekilen görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde, çok sayıda jandarma aracı ile ekiplerin belirlenen adreslerde dedektör köpekle yaptığı arama ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler yer aldı.

Paylaşımda, 84 şüpheliye yönelik eş zamanlı "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendiği belirtilerek, "2 av tüfeği, 2 tabanca, 991 gram esrar, 284 gram metamfetamin, 369 gram eroin, 293 uyuşturucu hap ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilmiştir." bilgisi aktarıldı.

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