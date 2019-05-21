Japon bakandan ilginç ''pastırma'' mesajı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, resmi Twitter hesabı üzerinden ilginç bir mesaj paylaştı. Kısa sürede fazla etkileşim alan ilginç mesaj, spekülasyonlara neden oldu.

Paylaştığı mesajında “Ah, pastırma, sonunda ^%£$+*•!%🌀✔️✖️🎶💱” gibi anlamsız ifadeler ve şekiller kullanan Japonya Dışişleri Bakanı Kono, bu tuhaf paylaşımından bir gün önce de üzerinde pastırma yazan bir kağıt fotoğrafını tweet atarak şunları kaydetmişti:

“Gecenin üç buçuğunda eve geldim. Oğlum var gücüyle pastırma diye bağırarak ağlıyordu. Ne yapmak istiyor acaba?”

Bu paylaşımların birer mesaj içerip içermediklerine yönelik sosyal medya üzerinden birçok tartışma yürütülürken, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono’nun paylaşım geçmişindeki “pastırma” filtresine bakıldığında, 26 Ekim 2012 tarihinde pastırmalı yumurta ile yaptığı kahvaltıdan başka bir şey görülmedi.