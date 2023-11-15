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Japon mühendis, Malatya'da deprem eğitimi verdi

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Malatya'da deprem konusunda eğitim verdi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Japon mühendis, Malatya'da deprem eğitimi verdi
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Moriwaki, özel bir firma tarafından "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Eğitim öncesi konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin değil, depreme dayanıksız yapıların insanları öldürdüğünü gördüklerini ifade etti.

Moriwaki ise, yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Türkiye'nin de Japonya gibi bir deprem ülkesi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'tan sonra "Nerede deprem olabilir?" diye kendisine sorulduğunu ifade eden Moriwaki, "Kahramanmaraş depreminde Hatay'da çok hasar oldu. Çünkü çok kötü zeminde. Sonra maalesef Hatay'da 2 kere deprem oldu. Hatay'dan sonra Suriye ve Kıbrıs'a giden fay hattı var. Denizin dibindeki fay kırılırsa tsunami olabilir, genel olarak bir metre dalgayı söyleyebilirim. En kötü senaryo ise hem deprem hem de kayma da olabilir. O zaman en kötü senaryo 3 metre. Denizden en az 3 metre yüksekte olmak lazım." diye konuştu.

Tsunaminin Türkiye'de şimdiye kadar fazla yaşanmadığını dile getiren Moriwaki, İzmir depreminde dalga boyunun bir metre olduğunu aktardı.

Japonya'da çocukların hem okulda hem de mahallelerinde ayda iki defa deprem tatbikatına katıldıklarını ifade eden Moriwaki, Türkiye'de deprem tatbikat sayısının kendi ülkelerine göre az olduğunu söyledi.

Moriwaki, depreme hazırlık için oluşturulan yaşam üçgenlerinde, enkaz altında kalınması ihtimali göz önünde bulundurularak, su, sıvı ve çikolata bulundurulmasının vücudun sıvı ve besin ihtiyacının karşılanması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

  • deprem uzmanı
  • inşaat mühendisi
  • Yoshinori Moriwaki

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