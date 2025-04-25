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Japon uzmandan kritik uyarı: Çınarcık ve Adalar hattını işaret etti

23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, 24 TV'de katıldığı programda, bu depremin beklenen büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemediği sorusuna cevap verdi. 'Ortadaki fay hattında 6.2 büyüklüğünde deprem oldu ama bu büyük deprem gelmeyecek anlamına gelmez. Hala bekliyoruz' diyen Moriwaki, Çınarcık Adalar hattını işaret etti.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2025 Cuma 22:57 - Güncelleme:
Japon uzmandan kritik uyarı: Çınarcık ve Adalar hattını işaret etti
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23 Nisan 2025 günü saat 12:49'da Marmara Denizi'nde, Silivri'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar devam ediyor. Milyonlarca insanın yaşadığı megakentte herkesin aklındaki soru ise 6,2 büyüklüğündeki deprem beklenen 'Büyük İstanbul Depremini' tetikler mi?

24 TV ekranlarında yayınlanan Esas Mesele programında Murat Özer'in sorularını yanıtlayan Japon Deprem Uzmanı Moriwaki çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ÇINARCIK VE ADALAR VURGUSU

Moriwaki yaptığı açıklamada, "Ortadaki fay hattında deprem oldu 6,2. Özellikle bekliyoruz Çınarcık'tan Adalar'ın güney tarafından fay hattı 40 km kabaca. O bölge 7 gibi 7,2 gibi enerjiyi biriktirdiği halde yani bu 6,2 oldu diye gelmiyor diye ben düşünmüyorum. Hala bunu bekliyorum" dedi.

Büyük İstanbul depreminin ne zaman gerçekleşebileceği hakkında ise Japon uzman, beklentilerin 7,2 büyüklüğünde olduğunu ancak ne zaman gerçekleşeceğinin belli olmadığını dile getirdi. Moriwaki, "Bir büyük deprem hala orada var. Onun için hazır olmak lazım" diye konuştu.

BÜYÜK DEPREMLERİN PERİYODİK ZAMANLAMASI

Deprem uzmanı ayrıca, şiddetli depremlerin periyodik olarak belli bir zaman aralığında gerçekleştiği tartışmaları hakkında ise, "7'nin üzeri depremi bende 200-250 sene bazen Kahramanmaraş gibi 500 sene biriktiriyoruz ama o anda daha büyük oluyor. Ama periyodik olarak bunu 250 sene artı, eksi 20 senede bunu unutmamak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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