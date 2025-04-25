23 Nisan 2025 günü saat 12:49'da Marmara Denizi'nde, Silivri'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar devam ediyor. Milyonlarca insanın yaşadığı megakentte herkesin aklındaki soru ise 6,2 büyüklüğündeki deprem beklenen 'Büyük İstanbul Depremini' tetikler mi?

24 TV ekranlarında yayınlanan Esas Mesele programında Murat Özer'in sorularını yanıtlayan Japon Deprem Uzmanı Moriwaki çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL'DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



4,3'lük depremin ardından 3,7 ve 3,5 büyüklüğünde artçılar yaşandı.



Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu sarsıntıların detaylarını 24 TV'ye değerlendirdi.#EsasMesele pic.twitter.com/ZPT4W0M1aK — 24 TV (@yirmidorttv) April 25, 2025

ÇINARCIK VE ADALAR VURGUSU

Moriwaki yaptığı açıklamada, "Ortadaki fay hattında deprem oldu 6,2. Özellikle bekliyoruz Çınarcık'tan Adalar'ın güney tarafından fay hattı 40 km kabaca. O bölge 7 gibi 7,2 gibi enerjiyi biriktirdiği halde yani bu 6,2 oldu diye gelmiyor diye ben düşünmüyorum. Hala bunu bekliyorum" dedi.

Büyük İstanbul depreminin ne zaman gerçekleşebileceği hakkında ise Japon uzman, beklentilerin 7,2 büyüklüğünde olduğunu ancak ne zaman gerçekleşeceğinin belli olmadığını dile getirdi. Moriwaki, "Bir büyük deprem hala orada var. Onun için hazır olmak lazım" diye konuştu.

İSTANBUL'DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



İstanbul ve Marmara kıyılarında tsunami olur mu?



Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, anlattı #EsasMesele pic.twitter.com/Xi0WykIimw — 24 TV (@yirmidorttv) April 25, 2025

BÜYÜK DEPREMLERİN PERİYODİK ZAMANLAMASI

Deprem uzmanı ayrıca, şiddetli depremlerin periyodik olarak belli bir zaman aralığında gerçekleştiği tartışmaları hakkında ise, "7'nin üzeri depremi bende 200-250 sene bazen Kahramanmaraş gibi 500 sene biriktiriyoruz ama o anda daha büyük oluyor. Ama periyodik olarak bunu 250 sene artı, eksi 20 senede bunu unutmamak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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