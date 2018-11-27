Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iki devlet, tek yürektir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye ve Japonya arasındaki tarihi dostluğu ve iş birliğini önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın ev sahipliğinde, Japonya İmparatoru Akihito'nun doğum günü vesilesiyle büyükelçilik konutunda resepsiyon düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve basın mensubunun katıldığı resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Japon İmparatoru Akihito'nun 85. yaşını kutlayarak, "Türkiye ve Japonya arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen devletlerimiz ve halklarımız arasında güçlü dostluk bağları bulunmakta. Burada memnuniyetle ifade etmek istiyorum, Türk halkı Japonya'ya ve kardeş Japon halkına derin bir sempati ve saygı duymakta." diye konuştu.

Uzun bir tarihi geçmişe sahip ve manevi hatıralarla dolu Türk-Japon dostluğunun her alanda devam ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamit 1890 yılında bir heyetle Japon İmparatoruna takdim edilmek üzere bir devlet nişanı gönderir. Maalesef ziyaret dönüşü Türk heyetini taşıyan Ertuğrul Fırkateyni Japonya açıklarında fırtınaya yakalanarak batar. Bu üzücü hadisede, Japon halkı hayatta kalan 69 mürettebatın kurtulmasına yardımcı olur ve ülkemize ulaşmaları için ellerinden geleni yapar. Bundan yaklaşık 100 yıl sonra, 1987 yılında İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşları THY vasıtasıyla tahliye edilir. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun pekişmesinde önemli dönüm noktaları olan bu olayları unutmamalıyız."

Bakan Selçuk, ikili ilişkilerin 2013'te "stratejik ortaklık" düzeyine yükseltildiğini hatırlatarak, devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, ilişkilerin ve iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın eylül ayında Türkiye'yi ziyaret etmesinden onur duyulduğunu dile getiren Selçuk, 2005'te açılışı yapılan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün de çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Selçuk, Türkiye ve Japonya arasında "ekonomik ortaklık anlaşması"nın 2019'un ilk yarısında imzaya hazır hale gelmesinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'ya yaptığı son ziyaretin öncelikli konularından biri olduğuna dikkati çekti. Selçuk, aynı ziyarette Japonya'da 2019'da Türk kültür yılı olarak kutlanmasının ele alındığını da hatırlattı.

Japonya'nın EXPO 2025 seçimlerini kazanmasını tebrik eden Selçuk, "Türkiye ve Japonya arasındaki tarihi dostluğu ve iş birliğini önümüzdeki dönemde daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Japonya ve Türkiye iki devlet, tek yürektir"

Büyükelçi Miyajima da konukları Türkçe selamlayarak, geçen yıl eylülde Türkiye'ye büyükelçi olarak görevlendirilmesinden bu yana Türkçe öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Konuşmasının büyük bölümünü Türkçe yapan Miyajima, bugüne kadar İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Trabzon, Kırşehir dahil yirmi dört ili gezdiğini ve buralarda çok sıcak karşılandığını anlattı.

Japonya İmparatoru Akihito'nun 23 Aralık'ta 85 yaşına gireceğini belirten Büyükelçi Miyajima, İmparator'un gelecek yıl 30 Nisan'da tahta veda edeceğini ve 1 Mayıs'ta Veliaht Prens Naruhito'nun Japonya İmparatoru olarak tahta çıkacağını kaydetti.

Büyükelçi Miyajima, ülke arasında son dönemde gerçekleşen karşılıklı üst düzey ziyaretlere dikkati çekerek, iş dünyasına ilişkin adımların da atıldığını, eylülde Japonya-Türkiye İş Konseyi Ortak Toplantılarının yirmi dördüncüsünün düzenlendiğini hatırlattı.

İki ülke arasında kültür ve spor alanlarında da olumlu gelişmeler kaydedildiğini anlatan Miyajima, Türkiye'de kutlanan "Japonya 2018 Sonbahar Festivali" kapsamında birçok etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Miyajima, bu yıl Japonya'da sel, tayfun ve deprem gibi doğal afetler meydana geldiğini hatırlatarak, "Bu vesileyle sizlere, halkımıza gösterdiğiniz sıcak destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Japonya'nın söz konusu afetlerde zarar gören batı ve kuzey bölgeleri tamamıyla yeniden yapılandırılmıştır. Dost kara günde belli olur." diye konuştu.

Japonya'nın 2019'da G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını ve ekim ayında İmparator'un tahta çıkışı vesilesiyle devlet töreni düzenleneceğini söyleyen Miyajima, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki sene iki kez Japonya'yı ziyaret etmesi öngörülmektedir. Ayrıca bakan düzeyinde birçok resmi ziyaret düzenlenmesi de beklenmektedir." dedi.

Gelecek yıl Japonya'da "Türkiye Yılı" olacağını vurgulayan Miyajima, bu vesileyle Japonya'da "Topkapı Sarayı Hazineleri Sergileri"nin düzenleneceği bilgisini de paylaştı.

Miyajima, sözlerini "Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsalar da iki devlet, tek yürektir." ifadeleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından resepsiyona katılan konuklara, Japon mutfağından lezzetler ikram edildi.