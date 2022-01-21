İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • JASAT'tan Aksaray'da operasyon! 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli yakalandı
Güncel

JASAT'tan Aksaray'da operasyon! 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli yakalandı

Aksaray'da 6 ayrı hırsızlık olayının faili 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 15:37 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 15:37
ABONE OL

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçe ve köylerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerine ulaşan JASAT, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Servet T. (32), İnci K. (56) ve Mehmet Ali Ş.'nin (34) merkeze bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bir ikamette bulunduğunu tespit etti. JASAT, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle koordine kurarak, şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalıntı birçok malzeme de ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, il merkezinde de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Toplamda 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda, ele geçirilen malzemeler jandarma ve polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.