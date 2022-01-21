JASAT'tan Aksaray'da operasyon! 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli yakalandı

IHA 21 Ocak 2022 Cuma 15:37 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 15:37

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçe ve köylerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerine ulaşan JASAT, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Servet T. (32), İnci K. (56) ve Mehmet Ali Ş.'nin (34) merkeze bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bir ikamette bulunduğunu tespit etti. JASAT, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle koordine kurarak, şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalıntı birçok malzeme de ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, il merkezinde de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Toplamda 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda, ele geçirilen malzemeler jandarma ve polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.