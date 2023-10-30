İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2831
  • EURO
    29,997
  • ALTIN
    1814.18
  • BIST100
    7713.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

JASAT'tan operasyon: 31 gözaltı

Kastamonu'da, JASAT ekipleri tarafından haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
JASAT'tan operasyon: 31 gözaltı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 23-27 Ekim tarihleri arasında, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" düzenlendi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, hırsızlık, kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

  • Kastamonu suç operasyonu
  • Tutuklanan şüpheliler
  • JASAT ekipleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.