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Jeotermal kaynak işletme ruhsatı ihale edilecek

İzmir'de kuyu bazlı jeotermal kaynak işletme ruhsatı ihale edilecek.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
Jeotermal kaynak işletme ruhsatı ihale edilecek
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İzmir'de kuyu bazlı jeotermal kaynak işletme ruhsatı ihale edilecek.

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Aliağa ilçesi Güzelhisar mevkisinde yer alan bir kuyu bazlı jeotermal kaynak işletme ruhsatı ihale edilecek.

Muhammen bedeli KDV hariç 13 milyon lira ve geçici teminat bedeli 390 bin lira olan sahanın ihalesi, 21 Haziran Çarşamba saat 11.00'de İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne iletebilecek.

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