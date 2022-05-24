Jeotermal serada topraksız tarımla üretiliyor: İç ve dış piyasaya sunulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kaplıcalarıyla bilinen Kuzuluk Mahallesi'nde Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle 25 dönüm alanda kurulan merkezde nisan ayında domates üretimine başlandı.

Topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğinin kullanıldığı seraya 65 bin fide dikildi. Doğal salkım ve pembenin yanı sıra enjoy, pekbal, eto, vitrin, yeniçeri ve jelibon domates çeşitlerinin yetiştirildiği merkezde ayrıca eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek, Ar-Ge çalışmaları yapılacak.

Merkezde domateslerin bakımından toplanması ve paketlenmesine kadar her aşamada 18'i kadın 25 personel çalışıyor.

- "YAKINDA HASAT EDECEĞİZ"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, bu yıl kurulan merkezin model bir proje olduğunu söyledi.

Özellikle salgın döneminde tarımın vazgeçilmez ve her geçen gün yükselen bir değer olduğunun anlaşıldığını ifade eden Yüce, "Pandeminin ardından yoğun şekilde tabii ki ihtiyaçlar hasıl oldu. Bu ihtiyaçlarımıza bir nebze olsun katkı sağlayabilmek için projeler geliştirdik. Bu projelerin birisi de Seracılık Mükemmeliyet Merkezi." dedi.

Seradaki üretimin esas amacının az maliyetle çok kaliteli ürün elde etmek olduğunu dile getiren Yüce, "Tarımsal faaliyetlerde bilimi teknolojiyle entegre ederek üretim modelleri oluşturuyoruz. Onlardan biri burası." ifadesini kullandı.

Yüce, 5 ton domates alınan bir araziden topraksız tarımla katbekat fazla ürün alınabileceğine dikkati çekerek, "Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'deki önemli kurum ve kuruluşlarla tarımsal anlamda iş birliği yaptık, çok da başarılı sonuç aldık. Domatesler yakında kızaracak. İnşallah yakında hasat edeceğiz. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

- "ISINAN SU MALİYETLERİMİZİ MİNİMİZE EDİYOR"

Merkezden sorumlu ziraat yüksek mühendisi Selman Özkan da burada eğitim, Ar-Ge, danışmanlık ve üretim hizmeti verildiğini söyledi.

Isıtma sisteminde jeotermal enerji kaynağı kullanıldığını belirten Özkan, "Suyu kullandıktan sonra toprak altına geri basarak bir döngü halinde kullanılmasını sağlıyoruz ve tekrar seramızı ısıtmada kullanıyoruz. Bu döngüde ısınan su, seramızı ısıtıyor ve maliyetlerimizi minimize ederek sağlıklı şekilde üretim yapma imkanı sağlıyor." dedi.

Kuzuluk bölgesinde yer altı kaynaklarının bolca bulunmasının topraksız tarıma imkan sağladığını dile getiren Özkan, çeşit çeşit domates yetiştirdiklerini ifade etti.

- ÇİÇEKLERDE TOZLANMAYI BOMBUS ARILARI SAĞLIYOR

Özkan, serada kullandıkları bombus arılarının en büyük yardımcıları olduğunu belirterek, sera içine bırakılan arıların kimyasal uygulanmadan çiçeklerin tozlanmasını ve döllenmesini sağladığını, böylece daha kaliteli ürün, homojen üretim, sağlıklı ve doğal ürün elde edildiğini anlattı.

Bölgede bu alanda yatırım yapmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

"Personelimizi eğitiyoruz, topraksız tarım yetiştiriciliğinde görev almak isteyenlere teknolojiyi, sistemi öğretiyoruz. Mühendis ve mühendis adaylarının topraksız tarım alanında bilinçlenmesini ve bu alanda görev almasını, kalifiye personelin yetişmesini sağlıyoruz. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, eğitim, Ar-Ge, danışmanlık, üretim kapsamı ve kurulum tekniği bakımından Türkiye'de ilk proje. Araştırma enstitüleri, üniversitelerimiz ve bilimsel araştırma kurumlarımızın desteğiyle kurulan tesisimizde aynı zamanda eğitim, üretim ve Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Burada elde edilen bilgi, tecrübe, tarımsal üretime katkı sağlayacak, bundan sonraki çalışmalarda bilgi kaynağı oluşturacak."