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''Joseph Schulte'' İstanbul'da demirledi

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Odessa Limanı'ndan ayrılan 'Joseph Schulte' adlı ilk yük gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme Sahası'na demirledi.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 11:34 - Güncelleme:
''Joseph Schulte'' İstanbul'da demirledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana Odessa Limanı'nda kalan Hong Kong bayraklı "Joseph Schulte" isimli yük gemisi 2 bin 114 konteyner taşıyor.

Söz konusu gemi, yükünün dökme tahıl ve tahıl ürünleri olmaması nedeniyle Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan ayrılamamıştı.

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Odessa Limanı'ndan açılan Joseph Schulte, İstanbul Boğazı'nı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-6 Römorkörü ile geçerek İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme Sahası'na demirledi.

  • Istanbul Boğazı
  • Liman Başkanlığı
  • Tahıl Koridoru

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