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Kabaktepe'den Özel'e terör tepkisi: PKK, PYD oldu diye terör örgütü değil mi?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 TV'de yayınlanan “Arafta Sorular” programında konuk olarak, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı. Kabaktepe'den canlı yayın sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki geldi. Kabaktepe, Özel'e hitaben “Terör örgütlerinin adı değişti diye terör örgütü olmaktan çıkmış mı oluyorlar? PKK, PYD oldu diye terör örgütü değil mi? Acaba CHP'de mi böyle bakıyor? Çünkü CHP'nin geçmiş ve şimdiki yöneticilerin birçoğu YPG ve PYD'nin terör örgütü olmadığını söylüyor.” sorusu geldi.

4 Mart 2024 Pazartesi 01:01 - Güncelleme:
Kabaktepe'den Özel'e terör tepkisi: PKK, PYD oldu diye terör örgütü değil mi?
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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den DEM Parti ile "kent uzlaşısı" ittifakı kuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştiriler geldi...

TÜRKİYE'NİN TERÖR SORUNUNA DEĞİNDİ

Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV ekranlarında sunduğu "Arafta Sorular" programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

AK Partili Kabaktepe, Türkiye'nin terör sorunları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL'E YÖNELİK "TERÖR" TEPKİSİ

Başkan Kabaktepe, Özel'in "kent uzlaşısı" adı altında terör uzantısı HDP'nin yeni partisi DEM Parti ile kurduğu ortaklığa tepki göstererek, "Terör örgütlerinin adı değişti diye terör örgütü olmaktan çıkmış mı oluyorlar? PKK, PYD oldu diye terör örgütü değil mi?" ifadelerine yer verdi.

"ACABA CHP'DE BÖYLE Mİ BAKIYOR?"

Kabaktepe, CHP'nin PKK'ya ne gözle baktığı hakkında değerlendirmede bulunarak, Özel'e, "ABD'nin tavrında bunu görüyoruz. Kendileri 'YPG ve PYD terör örgütü değildir' diyor. Alfabede harfleri değişmiş. Acaba CHP'de mi böyle bakıyor? Çünkü CHP'nin geçmiş ve şimdiki yöneticilerin birçoğu YPG ve PYD'nin terör örgütü olmadığını söylüyor." sorusunu yöneltti.

"AK PARTİ BU ÜLKENİN EN BÜYÜK; KÜRT, TÜRK VE ARAP PARTİSİDİR"

Kabaktepe konuşmasının devamında, "Bizim sosyal demokrat düşünce ile bir problemimiz yok. Bizim sorunumuz, bu düşünceyi hakim kılmak için terör eylemi yapan kişilerle. Bizim Türkiye'deki etnik yapılarla bir problemimiz yok, hepimiz kardeşiz. AK Parti bu ülkenin en büyük; Kürt, Türk ve Arap partisidir. Bizim problemimiz terör eylemleri gösteren PKK ile.

"YARIN O TERÖR BELASINI SİZİ DE VURUR"

Bizim muhafazakar kesimle de bir problemimiz yok. Ancak DHKP-C ile PKK ile problemimiz var. Bu yüzden herkesin bu ayrımı çok iyi yapması lazım. Kendi zihinsel dünyasına, etnik yapısına, yaşam tarzına yakın diye terörün amasını acabasını oluşturduğumuzda en büyük haksızlığı kendinize yaparsınız. Yarın o terör belasını sizi de vurur." ifadelerini kullandı.

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