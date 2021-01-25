25 Ocak 2021 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:15

Bu hafta yapılacak olan Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Koronavirüs kısıtlamalarının yeniden ele alnması bekleniyor. Uzun süredir devem eden sokağa çıkma yasağı ve kafelerin kapatılması nedeniyle esnaf zor günler yaşıyor. Kritik toplantıda Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Koca'nın Koronavirüste mevcut gidişatla ilgili sunum yapması bekleniyor. Başta işletme sahipleri olmak üzwere tüm vatandaşlar Kabine toplantısında alınan kararları merakla bekliyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında alınan kararlar ne olacak? İşte detaylar

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NE OLACAK?

Kabine Toplantısı'nın bu hafta ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Koronavirüste vaka sayısının düşmesi ve aşılamanın başlamasının ardından gözler Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda geçilmesi beklenen normalleşme sürecine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalara yönelik Kabine toplantısında alınan kararları bildirmesiyle birlikte, normalleşme sürecine geçilirse, esnaf ve vatandaş rahat bir nefes alacak.

*Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin değişebileceği ve esnetileceği öngörülüyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda söz konusu olabilecek.

* Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

* Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

* Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.



* Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklamasının ardından Kabine toplantısının tarihi araştırılmaya başlandı. Ancak, toplantının ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Kritik toplantının Çarşamba veya Perşembe günü yapılması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Kısıtlamalarla alakalı olarak, restoran sahiplerinin bir talebi vardı, sıkı kurallara uyarak tekrar açılmak istediklerini söylediler. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir."

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