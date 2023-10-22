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Kaçak kazıya suçüstü: 5 şüpheli yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA22 Ekim 2023 Pazar 12:14 - Güncelleme:
Kaçak kazıya suçüstü: 5 şüpheli yakalandı
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Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede Keban İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, E.E., M.Ç., B.S., E.Ç. ve E.Y. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte çeşitli kazı malzemelerinin de ele geçirildiği bildirildi.

Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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