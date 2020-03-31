İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5785
  • EURO
    7,2148
  • ALTIN
    340.024
  • BIST100
    89689.1
Güncel

Kaçak maskelere polis el koydu

İzmir'in Bornova ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmayan bir fabrikada izinsiz üretilen 92 bin maskeye el konulurken, söz konusu maskelerin ücretinin ödeneceği bildirildi.

DHA31 Mart 2020 Salı 17:47 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 17:47
ABONE OL

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir fabrikanın Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmamasına rağmen izinsiz maske ürettiğini tespit etti. Fabrikaya yapılan operasyonda, tıbbi standartlara uygun 92 bin maske ele geçirildi. Maskelere el konulup, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Üretilen maskelerin sahte veya kaçak olmadığı ancak fabrikayla Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma olmadığı izinsiz üretildiği için el konulduğu belirtildi. Maskelerin ücretlerinin de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödeneceği açıklandı.

Geleneksel Türk kılıçları, asırlık yöntemle yeniden hayat buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu
İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!
Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı
Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi
Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi

Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.