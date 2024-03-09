Kaçırdığı kızın evini basıp, dehşet saçtı: 3 ölü

Olay, saat 03.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde oturan evli Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u kaçırdı. Ancak İnceyol ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi. Cihan Oral, uzun namlulu silahını da yanına alarak dün gece ilçeye geldi. Uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol'un evine giden Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip, dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u öldürdü, annesi Nermin İnceyol'u ise ağır yaraladı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.