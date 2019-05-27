Kadıköy Benim Platformu, Caddebostan sahilinde iftar verdi!

Kadıköy Benim Platformu tarafından üç yıldır düzenlenen iftar etkinliği tam bir Türkiye mozaiğini andırıyor. Birçok vatandaş farklı semtlerden gelerek iftarlarını burada açıyor.

Kadıköy Benim Platformu tarafından Caddebostan sahilinde ilk defa 2017 yılında başlatılan iftar etkinliğinin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Deniz kıyısında nezih bir ortamda iftarını açmak isteyen çok sayıda vatandaş akşam saatlerinden itibaren Caddebostan’a akın ediyor.



ÖZBEK: “BU İFTAR ÜLKEMİZİ KUTUPLAŞTIRMAK İSTEYENLERE CEVAP”



Kadıköy Benim Platformu’nun Başkanı Faruk İbrahim Özbek, bu organizasyonun amacının Kadıköy’ün farklı semtlerinde yaşayan her görüşten insan arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bütün renkleri bir arada. İnsanlar iftar sayesinde aynı masada daha önce tanıma şansı olmadığı farklı görüşlerdeki insanlarla sohbet etme imkanı buluyor. Malum ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Temel olarak etkinliğimizi geçen yıllarda hayırseverlerin desteği ile gerçekleştiriyorduk.

Zor şartlar nedeniyle bu yıl hayırseverlerin desteği azalsa bile biz bu güzel geleneği devam ettirebilmek için Kadıköy Benim Platformu’nun imkanlarını sonuna kadar zorlamaya devam ediyoruz. Çünkü bu tür iftarların ülkemizi kutuplaştırmak isteyenlere en büyük cevap olduğu düşüncesindeyiz” dedi.

'İFTAR İLE UNUTULAN KOMŞULUKLARI DA CANLANDIRIYORUZ'

Açık alanda iftar etkinliklerinin çoğunlukla dar gelirli semtlerde ve kent merkezlerinde kurulduğunu ancak kendilerinin bu anlayışı kırdığını söyleyen Özbek, “Caddebostan maddi durumu iyi olan insanların daha fazla olduğu bir yer olarak görülsede burada da kıt kanaat şartlarla yaşamını sürdüren çok sayıda insan var. İftar etkinliklerinin birinci gayesi pek tabii ki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek. Ama bir gayesi daha var ki o da eski dostlukları ve komşulukları da canlandırmak. Bu iftar ile unutulan komşulukları da canlandırıyoruz” diye konuştu.

'BURADAKİ BİRLİK BERABERLİK RUHU HİÇBİR YERDE YOK'

4 defa buraya gelerek oruç açtığını belirten vatandaş Gül Erdoğuş, “Buradaki birlik beraberlik ruhu hiçbir yerde yok. Aynı anda oruç açmak çok büyük bir olay. Ben evde tek başıma sofra hazırlama k istemiyorum. Ve otobüsle geliyorum. Çok mutluyum burada” dedi.

Caddebostan’da böyle bir etkinliğin olmasından ötürü mutlu olan vatandaş Fahrettin Güneysu, “Bu akşam ilk defa geldik. Daha önce Sultanahmet’e gitmiştik ama mahallemizde böyle bir şey olması çok güzel olmuş” şeklinde konuştu.

Oruçlarını açan misafirler için meddah Hüseyin Goncagül ve ekibi gösteriler gerçekleşti. Ayrıca sahneye çıkan çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Caddebostan Sahili’ndeki bu iftara gelmesi için çağrıda bulundu.