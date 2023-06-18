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Kadıköy'de bir şahıs mekanın güvenlik görevlisini bıçakladı

Kadıköy'de bir müşteri ve mekanın güvenlik görevlisi arasında çıkan bıçaklı kavgada güvenlik görevlisi yaralandı.

IHA18 Haziran 2023 Pazar 07:24 - Güncelleme:
Kadıköy'de bir şahıs mekanın güvenlik görevlisini bıçakladı
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Olay 03.10 sularında Barlar Sokağında meydana geldi. İddiaya göre bir müşteri ve mekan görevlisinin sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada güvenlik görevlisi tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan görevli yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken görevliyi bıçaklayıp kaçan şahıs kısa sürede vatandaşlar tarafından kavgada kullandığı bıçak ile yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahsın yakalandığı anlar ve sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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