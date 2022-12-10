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Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga

Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan olay sonucunda 2 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

DHA10 Aralık 2022 Cumartesi 06:57 - Güncelleme:
Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga
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Olay, saat 00.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Muvakkıthane caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kafeye oturmaya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, dışarıya çıkan gruplar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Yaşanan kavga sonucunda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 2 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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