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Kadıköy'de kuran kursunun camlarını kıran kadın için karar

Kadıköy'de kuran kursunun camlarını kıran kadın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA4 Nisan 2023 Salı 13:19 - Güncelleme:
Kadıköy'de kuran kursunun camlarını kıran kadın için karar
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Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Mühendis Sarı Ali Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın girişinde bulunan Kadıköy Müftülüğüne bağlı kuran kursunun önüne gelen bir kadın küfürler edip tekme atarak camları kırdı.

Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine kadın buradan ayrılırken, kuran eğitiminin verildiği Rasimpaşa İlim Kültür ve Sosyal Hizmetleri Derneği yetkilileri polise şikayette bulundu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadını gözaltına alarak emniyete götürdü. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, olay anı apartmanda oturanların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, küfürlü konuşan kadının kursun camlarını tekme atarak kırması, apartman sakinlerinin de tepki göstermesi yer alıyor.

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