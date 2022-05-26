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Kadıköy'de metruk binada çökme meydana geldi, 3 araç hasar aldı

Kadıköy'de metruk bir binanın yıkımı esnasında duvarın çökmesi sonucu 3 araç hasar aldı. Büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

IHA26 Mayıs 2022 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
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Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar aldı. Büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Olay gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan ve ölen olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan yıkım çalışmaları sırasında çöken alan havadan görüntülendi.

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