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Kadıköy'de önüne çıkanı bıçaklayan saldırgana 165 yıla kadar hapis istemi

Kadıköy'de bıçakla 11 kişiyi yaralayan saldırgan hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 165 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede şüphelinin girdiği kasap dükkanın sahibine amcasının telefonunu sorduğu, telefonu bilmeyen kasabı ve ortağını yaraladığı, ardından çıktığı caddede de önüne geleni rastgele bıçakladığı belirtildi.

  • DHA
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Kadıköy Kozyatağı'nda 22 Ekim 2018 tarihinde sokakta rastgele karşılaştığı 11 kişiyi bıçaklayan cezaevi firarisi Ali. K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.  Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali K. hakkında, "11 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 165 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 
 
ÖNCE KASABI SONRA ORTAĞINI ARDINDAN DA MÜŞTERİYİ BIÇAKLADI
 
İddianamede, şüphelinin olay günü saat 19.30 sıralarında bir kasap dükkanına gittiği, kasabın sahibi A.Y.'ye amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu, numarayı bilmediğini söyleyen A.Y.'yi karın bölgesinden, ortağı olan M.Y.'yi göğüs bölgesinden, kasaba alışveriş için giren T.A. isimli kadını da boyun bölgesinden bıçakladığı belirtildi. 
 
YOLDA ÖNÜNE GELENE BIÇAĞI SALLAMIŞ
 
Ardından elinde bıçakla dışarıya çıkan şüpheli Ali K.'nın tesadüfen yanından geçen A.Ö.'yü karnından bıçakladığı kaydedilen iddianamede, aynı anda H.S.'yi bir kez kol iki kez de göğüs bölgesinden, Ş.P.'yi de karnından bıçakladığı anlatıldı. 
 
Ş.P.'nin bıçaklandığını gören A.Ö.'nün şüpheliye tepki gösterdiği belirtilen iddianamede, A.Ö.'nün de şüpheli tarafından göz ve şakak kısmından bıçaklandığı kaydedildi. Müşteki E.M.P.'nin de şüpheli tarafından kolundan bıçaklandığı belirtilen iddianamede, H.E.'nin belinden, M.Y.'nin de iki kez boynundan, İ.Y.'nin de uyluk kısmından bıçaklandığı bilgisine yer verildi. 
 
5 KİŞİ AĞIR YARALI
 
Müştekiler Ş.P., T.A., M.Y., A.Y. ve H.S.'nin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı savunulan iddianamede, müştekilerin kendilerini yaralayan şüpheliden şikayetçi olduğu ifade edildi. 
 
165 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK
 
Şüphelinin elindeki bıçağı bazı müştekilere birden fazla kez salladığı, hayati bölgelere isabet eden yaralanmalara neden olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli için 11 kez "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.  İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirse A.K. 99 yıldan 165 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

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