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Kadıköy'de silahlı kavga

Kadıköy'de cadde üzerinde seyir halindeki iki araçtaki şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 07:13 - Güncelleme:
Kadıköy'de silahlı kavga
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Olay saat 04.00 sularında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 ALS 136 plakalı araç ile yine seyir halindeki bir başka aracın içindeki şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralanırken 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken araçtaki diğer kişiler de gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kaçan diğer araçtaki kişileri de yakalamak için çalışma başlattı.

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