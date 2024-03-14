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Kadıköy'de taksi ile otomobil çarpıştı

Kadıköy'de, iddiaya göre seyir halindeki taksi, şoförünün ani şerit değiştirmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanarak şoka giren taksi şoförü Erdoğan A.'ya sağlık ekipleri müdahale etti.

DHA14 Mart 2024 Perşembe 07:01 - Güncelleme:
Kadıköy'de taksi ile otomobil çarpıştı
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Kaza, saat 03.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan A.'nın kullandığı 34 TCM 38 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolsüz şekilde şerit değiştirmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen 34 BT 4125 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan taksi şoförü Erdoğan A. şoka girerek aracından inemedi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoka giren taksi şoförüne ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Erdoğan A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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