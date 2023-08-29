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Kadıköy'de trafik denetimleri: Toplam 95 bin 815 lira ceza

Kadıköy'de trafik denetimlerinde sürücülere 495 bin 815 lira para cezası kesildi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 10:56 - Güncelleme:
Kadıköy'de trafik denetimleri: Toplam 95 bin 815 lira ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile sivil trafik polisleri, Bağdat Caddesi ve sahil yolları üzerinde abart egzozlu, modifiye edilmiş ve hız yapan araçlara yönelik denetim yaptı.

Ekiplerce saat 22.00 ile 06.00'da gerçekleştirilen denetimlerde 715 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 2 sürücüye drift yapmaktan, 4 sürücüye abart egzozdan, 68 sürücüye aşırı hız yapmaktan, 5 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 4 sürücüye makas atmaktan, 2 sürücüye cam filmi kullanmaktan, 15 sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi.

Uygulamada 5 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 6 sürücüye saygısızca araç kullanmaktan, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 18 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye seyir halinde telefonla kullanmaktan, 3 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 29 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 67 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddeleri kapsamında para cezası uygulandı.

Sürücülere 495 bin 815 lira ceza uygulanan denetimlerde 18 araç da trafikten men edildi.

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