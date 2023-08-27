İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2023 Pazar / 11 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadıköy'de trafik denetlemesi: 180 bin 772 TL para cezası kesildi
Güncel

Kadıköy'de trafik denetlemesi: 180 bin 772 TL para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde abart egzoz ve hız denetimi yaptı. Kadıköy ilçesi genelinde yapılan denetimlerde 111 adet cezai işlem uygulanırken toplamda 180 bin 772 TL para cezası kesildi, 24 araç trafikten men edildi. Denetimde alkolden dolayı ceza yiyen sürücüler denetimi görüntüleyen basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu.

IHA27 Ağustos 2023 Pazar 05:32 - Güncelleme:
Kadıköy'de trafik denetlemesi: 180 bin 772 TL para cezası kesildi
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy sahilyolu ve Bağdat Caddesi üzerinde abart egzoz, hız ve radar denetimi gerçekleştirdi.

Uygulamada 111 adet cezai işlem uygulanırken toplamda 180 bin TL para cezası kesildi, 24 araç trafikten men edildi.

Denetimlere takılan ve 1.44 promil alkollü çıktığı için 4064 TL dolayı ceza yiyen sürücü Görkem Özertürk denetimde görevini yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Özertürk'ün yanındaki arkadaşı ise görevini yapan basın mensuplarının üzerine yürüyerek kameralara müdahale etti, görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı.

Şahıs basın mensuplarına "O kamera kayıtta mı?" diye üzerlerine gelerek basın mensuplarına engel olmaya çalışırken muhabir "Görevimizi yapıyoruz." diyerek şahsı uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.