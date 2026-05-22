Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin davada hakkında verilen müebbet hapis cezası onanan baba Nezih Çinkitaş cezaevine gönderildi.



Hakkında verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Çinkitaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Çinkitaş, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın üzerlerine atılı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmişti.

Kararın istinafa taşınması üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını hukuka uygun bulmamıştı.

Daire, Nezih Çinkitaş'ın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, daha sonra sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları dikkate alınarak ceza müebbet hapse çevrilmişti.

Üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkındaki beraat kararının ise devamına karar verilmişti.