Eskişehir'de kadın hükümlü yankesicilik yaparken yakalandı
Eskişehir'de, yankesicilik yöntemiyle bir kadının çantasından bin 40 lira çaldığı iddia edilen kadın hükümlü, suçüstü yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi'nde kurulan semt pazarında devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolardırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.Ö'nün çantasından bin 40 lirayı çaldığı sırada şüpheli Gülser A'yı suçüstü yakaladı.
Gülser A'nın, Antalya Asliye Ceza Mahkemesince hakkında çeşitli suçlardan verilen 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, cezaevinden hamile olduğu için izinli çıktığı belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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