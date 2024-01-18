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Kadının boğazını sıkıp küfür etti! Belediye Başkan Yardımcısı Akkuş'tan küstah sözler

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda skandal bir harekete imza attı. Yanında bulanan bir başörtülü kadının boğazını sıkan Akkuş, boğazını sıkarak küfürler savurdu.

18 Ocak 2024 Perşembe 22:52 - Güncelleme:
Kadının boğazını sıkıp küfür etti! Belediye Başkan Yardımcısı Akkuş'tan küstah sözler
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CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda başörtülü bir kadına saldırdı. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfür etti.

Olaya tanık olan gazetecinin; 'Yapma, dur' sözleri ile saldırgan Akkuş'u durdurmaya çalıştığı sırada, CHP'lilerin darbedilen kadının değil Akkuş'un yanında olması dikkat çekti. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü.

CHP'li Hasan Akkuş'un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bir numaralı adamı olduğu öne sürülürken, Akkuş'un Büyükçekmece Belediyesi'nde 1994 yılından 2016'ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016'dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

Akkuş'un, 2020 yılında İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü'nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum" sözleri ile teşekkür ettiği görüldü.

  • Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş
  • Belediye Başkan Yardımcısı Akkuş
  • Hasan Akkuş

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