Kadınlar Günü sözleri: Kısa, yazılı, duygusal, en güzel Kadınlar Günü mesajları resimli!

Kadınlar Günü sözleri, bu özel günde paylaşılmak üzere araştırılıyor. Her yıl bu tarihte kadınların toplumsal hayattaki eşitlik ve haklarına dikkat çekilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kadınlara özel olduklarını hatırlatmak amacıyla güzel jestler yapılan bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz Dünya Kadınlar Günü sözleri ve Kısa, yazılı, duygusal, en güzel Kadınlar Günü mesajlarını bir araya getirdik. İşte en güzel Kadınlar Günü sözleri ve Kısa, yazılı, duygusal, resimli Kadınlar Günü mesajları

KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ



8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlaa Gününüz Kutlu Olsun

Güzel kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır." Hz. Muhammed (S.A.S)

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." M. Kemal Atatürk

"Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir." Hz. Muhammed

"Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar." M. Kemal Atatürk

"Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." Henry Miller

"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız." Hz. Muhammed (s.a.v)

KISA, YAZILI, DUYGUSAL, EN GÜZEL KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ



Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun...

Dünyayı güzelleştiren kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

Bütün kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyor; Eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Kimi zaman anne, kimi zaman abla, kimi zaman eş... Renkli kişilikleriyle kadınlar dünyamızı renklendirmeye devam ediyor. Bu gün sizin, kutlu olsun!

Dürüst bir kadının güzelliği, ateşe benzer; yaklaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Şefkat ve sevgi kadınlara en çok yakışan duygulardır. Etrafına şefkat ve sevgi tohumları ektiğin daha nice güzel günlere. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

Bizi biz yapan ve her zaman örnek almamız gereken kadınların, kadınlar günü kutlu olsun.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

Can dostum biricik arkadaşım Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Her başarılı erkeğin arkasında bulabileceğimiz gibi hayatın her anında en büyük destekçimiz olan kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

Anne, eş, kız kardeş... Varlığıyla her zaman huzur veren kadınlar iyi ki varlar! Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi.

1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart orada ulusal bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.