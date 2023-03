Anneye, sevgiliye, eşe Kadınlar Günü mesajları! Kadınlar Günü sözleri ve resimli mesajlar

Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız.... Sevgiliye, eşe, anneye Dünya Kadınlar Günü sözleri göndermek isteyenler için uzun, kısa ve anlamlı mesajları haberimizde derledik. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar SMS, Whatsapp, Facebook ve Instagram aracılığıyla paylaşılıyor. Kadınlar Günü'nde başta anne ve eşlerini unutmadığını göstermek isteyenler için Anneye, sevgiliye, arkadaşa, eşe Kadınlar Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte bu anlamlı günde paylaşılabilecek Kısa, uzun, anlamlı ve en güzel Kadınlar Günü mesajları...

EŞE, SEVGİLİYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum doğru yolu buldum. Seni seviyorum kadınlar günün kutlu olsun

Yanımda hep bir kaya gibi durdun, benim en büyük destekçim oldun ve her zaman bana ilham verdin sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Seninle geçirdiğim her an, hayatımdaki en özel an oluyor. Evimizi gezegendeki en güzel yer yaptığınız için teşekkürler sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hayatımı daha iyi hale getirdin ve dünyamı tamamladın. Sevgili karım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hayatıma girdiğin gün, dünyamı değiştirdin. Her zaman dünyamın bir parçası olmanı umut ediyorum karıcığım. Kadınlar Günün kutlu olsun!

"Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim."

Kaç defa başarısız olduğumun bir önemi yok, tekrar denemek için beni motive edecek bir güç olduğunu biliyorum. Her zaman benim için orada olan karım, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Tanıdığım en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.

Kalbimi çalan tek kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Senin sevgin dünyamı ısıtаn tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Vаrlığınlа mutluyum. Kаdınlаr günün kutlu olsun sevgili eşim...

ANNEYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI



Canım annem, ihtiyacım olduğu her an oradaydın. Her zaman bana rehberlik ettin ve bana doğru yolu gösterdin. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Cennet anaların ayakları altındadır... Tüm annelerin ve anne adaylarının Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Güzel bir kadın, harika bir arkadaş ve en önemlisi de muhteşem bir annesin. Senin gibi bir annem olduğu için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Hayatımdaki en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin, annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın, seni çok seviyorum kadınlar günün kutlu olsun.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına.. Kadınlar Günün Kutlu olsun..

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..

Harika bir insan ve harika bir arkadaş. İkisine de sahip olmak benim için bir nimet anneciğim. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

Sevgili anneciğim, sen benim ilham kaynağımsın. En güçlü destekçim olduğun için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Ben gülümsediğimde benimle gülümseyen, ağladığımda benimle ağlayan muhteşem kadın. Sen benim için hem bir anne hem de mükemmel bir arkadaşsın. Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim!