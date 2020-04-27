Kağıthane Belediyesi, İBB'nin dezenfekte talebini geri çevirmedi

27 Nisan 2020 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:28

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadelenin en yoğun yürütüldüğü şehirlerin başında gelen İstanbul'da, ilçe belediyeleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen "İSKİ tesislerinin dezenfekte edilmesi" talebini de geri çevirmeyerek çalışmayı gerçekleştirdi.

İstanbul'da Kağıthane Belediyesi, cadde ve sokakların yanı sıra kamuya ait binaların da dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane Belediyesi'ne gönderdiği talep ile İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yoğun kullanılan A-B ve C bloklarının dezenfekte edilmesini istedi. İBB'den talebi geri çevirmeyen Kağıthane Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını yaparak İSKİ'de hijyen şartlarının oluşmasını sağladı...

İBB'nin yazılı talebi: