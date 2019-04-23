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Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım çalışması sona erdi

Kağıthane'de çöken binanın yan tarafında bulunan ve tahliye edilen 5 katlı binanın yıkımı tamamlandı. Ekiplerin, 2 yıl önce inşaat temeli açılan ve risk oluşturan çukur için başlattığı dolgu çalışması ise devam ediyor.

  • DHA
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Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta dün öğlen saatlerinde çöken binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın yıkım çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından altı boşalan ve risk oluşturan 5 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. 
 
DOLGU ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
 
Büyük bir risk oluşturan 5 katlı binanın yıkılması devam ederken başlayan ve 2 yıl önce açılan inşaat temelinin oluşturduğu çukur alanda başlatılan dolgu çalışması ise devam ediyor. Ekipler inşaat yapılması için açılan çukuru doldurmak için kamyonlarla hafriyat taşıyor.

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