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Kağıthane'de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı

Kağıthane'de, devriye gezen bekçiler şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan kişiler, kaçmaya çalıştıkları sırada ateş ederek 1 bekçiyi yaraladı.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 03:11 - Güncelleme:
Kağıthane'de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı
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Kağıthane'de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu.

Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

  • bekçi yaralandı
  • kaçan saldırganlar
  • polis operasyonu

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