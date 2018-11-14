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Kağıthane’de bir binanın 3. katında yangın çıktı

Kağıthane’de bir binanın 3. katında ev sahibinin amcasının çıkardığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında yan binanın çatısına çıkan gençlerin canlı yayın yapması dikkat çekti.

  • İHA
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Yangın, saat 21.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Özgür Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman K.'ye ait olduğu öğrenilen 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yangın nedeniyle sokakta yaşanan kısa süreli panik sona erdi.
 
AMCASI YAKTI İDDİASI
 
3 katlı binanın boş olan en üst katını amcasının kullandığını ve evi amcasının yaktığını iddia eden Kahraman K., “Şahıs amcam olur. Kendisi çatıda kalıyordu. Yanına bonzai içenler gelmişti. Herhalde onlar orada eğlenirken ateş yakmışlar. Ondan dolayı yangın çıktı. Kendisi şuan orada mı bilmiyorum. Orası boş bir daireydi. Herhalde ondan kaynaklandı. Onlar içerde olabilir” dedi.
 
Yangın haberini alan bina sahibi Kahraman K.'nin babası olay yerine geldi. Oğlu ile tartışan babayı ise olay yerinde bulunan polis ekipleri sakinleştirdi.
 
ÇATIDAN CANLI YAYIN YAPTI
 
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın 3'üncü katındaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yan binanın çatısına çıkan gençler o anları cep telefonu ile kayıt ederek, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.
 
İtfaiye ekipleri, binada soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından olay yerinen ayrıldı.
 
Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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