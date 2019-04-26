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Kağıthane’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Kağıthane’de seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. LPG’li otomobili son anda terk eden sürücü ölümden dönerken, alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Olay, saat 02:00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kağıthane Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İbrahim Bektaş yönetimindeki 34 CAH 75 plakalı LPG’li aracın ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracını durdurarak araçtan inerken alevlerden son anda kurtuldu. Alevler kısa sürede otomobili sararken alev topuna dönen otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
 
Büyükdere Caddesi üzerindeki araç yangını nedeniyle Beşiktaş istikametine yol araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilde bir süre soğutma çalışması yapıldı.
 
Otomobilin söndürülmesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açılırken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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