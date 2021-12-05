İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2021 Pazar / 1 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
Güncel

Kağıthane'deki kaza trafiği felç etti

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken D-100 Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA5 Aralık 2021 Pazar 11:45 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 11:45
ABONE OL

Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii Mecidiyeköy istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Şemsettin S. bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Okmeydanı -Mecidiyeköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.