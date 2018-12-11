Kahraman müdüre kalleş kurşun

Rize'de dün İl Emniyet Müdürlüğü’nde silah sesleri yükseldi. Derepazarı’nda görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Özel Kalem Müdürlüğü’ne silahını bırakıp makamda görüşen Sarıcaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bir bölüm kazandığını belirterek Rize merkezde görevlendirme talebi oldu. Ancak olumsuz yanıt aldığı tahmin edilen Sarıcaoğlu, çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’ye, Personel Şube Müdürü Ercan Polat’a ve koruma polisi Yiğit Can Köksal’a ateş etti. Verdi’yi boynundan, Polat’ı sol göğüs ve sırtından, Köksal’ı bacağından yaralayan Sarıcaoğlu vurularak etkisiz hale getirildi.

15 TEMMUZ KAHRAMANI

Olay sonrası ağır yaralanan İl Emniyet Müdürü Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Verdi, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Verdi’nin 15 Temmuz gecesi Çengelköy’de FETÖ’cü hainleri püskürten polisleri yöneten ekipte bulunduğu öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valisi Kemal Çeper’i telefonla arayarak olayla ilgili bilgi aldı. Ardından şehit Verdi’nin ailesini telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini iletti.