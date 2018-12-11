Kahraman müdüre kalleş kurşun
Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nde dün tayin nedeniyle cinnet getiren trafik polisi, dehşet saçtı. Silahlı saldırıda 15 Temmuz kahramanı İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu.
Rize'de dün İl Emniyet Müdürlüğü’nde silah sesleri yükseldi. Derepazarı’nda görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Özel Kalem Müdürlüğü’ne silahını bırakıp makamda görüşen Sarıcaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bir bölüm kazandığını belirterek Rize merkezde görevlendirme talebi oldu. Ancak olumsuz yanıt aldığı tahmin edilen Sarıcaoğlu, çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’ye, Personel Şube Müdürü Ercan Polat’a ve koruma polisi Yiğit Can Köksal’a ateş etti. Verdi’yi boynundan, Polat’ı sol göğüs ve sırtından, Köksal’ı bacağından yaralayan Sarıcaoğlu vurularak etkisiz hale getirildi.
15 TEMMUZ KAHRAMANI
Olay sonrası ağır yaralanan İl Emniyet Müdürü Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Verdi, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Verdi’nin 15 Temmuz gecesi Çengelköy’de FETÖ’cü hainleri püskürten polisleri yöneten ekipte bulunduğu öğrenildi.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valisi Kemal Çeper’i telefonla arayarak olayla ilgili bilgi aldı. Ardından şehit Verdi’nin ailesini telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini iletti.
DEVLET ÜZÜLÜR MÜ? ÜZÜLSÜN
Saldırgan polisin ilk ifadesini verdiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan “Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini ,kendisini sevdiren bir evladını, milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm, Şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun” paylaşımında bulundu.
CEZASINI ÇEKECEK
Şehit Verdi’nin çok sevilen biri olduğuna dikkat çeken Rize Valisi Kemal Çeber, “İlk etapta saldırganla, ben ona polis memuru diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz sakin, kendi halinde bilinen biri. Tabii o bunun cezasını çekecek ama olan Altuğ müdürümüze oldu” dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise “Benim de yakın korumalığımı yapan müdürümüze Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
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