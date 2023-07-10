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Kahramankazan otoyol gişelerinde heyelan nedeniyle önlem alındı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan gişelerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
Kahramankazan otoyol gişelerinde heyelan nedeniyle önlem alındı
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TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Ankara-Bolu-İstanbul yönünü kullanacakların, Eskişehir istikametini tercih etmeleri ya da yağışın olumsuz etkisi geçene kadar ilde beklemeleri yönünde tavsiyede bulunuluyor.

Yolcuların zorluk yaşamaması için de Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramankazan gişelerinin önünde tedbir alınarak geçişlere izin verilmediği görüldü.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

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