Kahramankazan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

IHA 1 Şubat 2022 Salı 12:28 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 12:28

7/24 esasına göre gece gündüz demeden görev başında olan ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanlarıyla Kahramankazan'da karla mücadele ediyor. Aralıklarla yağan, ancak etkisini yoğun şekilde hissettiren kar yağışına rağmen ilçenin tüm bölgelerinde aralıksız çalışan ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırım, merdiven ve yaya yollarını da temizliyor. Buralarda ayrıca buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması da yapılıyor. Ekipler ilçedeki dış mahallelerde de (köyler) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışıyor. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

"EZİYET DEĞİL, KEYİF VERMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadığını belirterek, "Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle kapanan yollar açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor. Kaldırımlar, merdivenler, yaya yolları temizleniyor. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın karın eziyetini değil, keyfini çıkarmaları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.