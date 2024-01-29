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  • 'Kahramanlar-47' operasyonlarında terör örgütüne darbe! Görüntüleri paylaşıldı
Güncel

'Kahramanlar-47' operasyonlarında terör örgütüne darbe! Görüntüleri paylaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-47” operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi.

29 Ocak 2024 Pazartesi 08:05 - Güncelleme:
'Kahramanlar-47' operasyonlarında terör örgütüne darbe! Görüntüleri paylaşıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-47" operasyonlarında; 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ile 159 kg patlayıcı madde ele geçirildi.

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