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  • 'Kahramanlar' devrede! Bakan Yerlikaya: 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı
Güncel

'Kahramanlar' devrede! Bakan Yerlikaya: 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 08:46 - Güncelleme:
'Kahramanlar' devrede! Bakan Yerlikaya: 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.

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