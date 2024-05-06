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  • Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ortaya çıktı! Vatandaşlar koruma altına alınmasını talep ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ortaya çıktı! Vatandaşlar koruma altına alınmasını talep ediyor

Depremin vurduğu Hatay'da 2 katlı ağır hasarlı binanın altında bulunan ve tarihi olduğu düşünülen 2 buçuk metre uzunluğundaki sütun vatandaşlarda merak uyandırdı. Sütunun geçmişinin ortaya çıkmasını isteyen bölge halkı, devasa yapının koruma altına alınmasını talep ediyor.

IHA6 Mayıs 2024 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ortaya çıktı! Vatandaşlar koruma altına alınmasını talep ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın yüzlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor. Depremle birlikte binaların altında gizlenen tarihi eserler ve yapılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde 2 katlı ağır hasarlı binanın altında bulunan 2 buçuk metre uzunluğunda, 70 santimetre çapındaki devasa sütun vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar tarafından yapılan araştırmalarda 2 bin yıllık bir yapı olduğu düşünülen sütun için resmi kurumlara gerekli başvurular yapıldı. Merak uyandıran sütunun geçmişinin ortaya çıkmasını isteyen bölge halkı, devasa yapının koruma altına alınmasını talep ediyor.

"DEPREMDEN SONRA MAHALLEMİZDE DİKKATİMİZİ ÇEKEN TARİHİ BİR SÜTUN OLDU"

Ağır hasarlı bina altında bulunan sütunun araştırılmasını istediklerini dile getiren Yahya Kırkıcı, "Depremden sonra mahallemizde dikkatimizi çeken tarihi bir sütun oldu. Bu sütunu biz çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Hatta; babalarımız ve dedelerimiz de biliyor. Bina da ağır hasarlı olduğu için bu sütunun araştırılmasını istiyoruz. Gerekirse koruma altına alınmasını talep ettik yetkililerden. Hatay Müze Müdürlüğü'ne de bildirdik. Boyutu; 2 buçuk metrelik bir taş, çapı da tahminimce 70 santimetre gelir. Gayet büyük duruyor" dedi.

"BİZ ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ BU TAŞIN ÜZERİNDE OYUN OYNUYORDUK"

Çocukluğundan beridir taşın üzerinde oyun oynadıklarını dile getiren Kırkıcı, "Biz çocukluğumuzdan beri bu taşın üzerinde oyun oynuyorduk. Şimdi bina da ağır hasarlı olduğundan sütun koruma altına alınsın dedik. Birkaç arkeolog arkadaşa da gösterdik. Baktıklarında mazisinin bayağı eski olduğunu söylediler. Tahminimce 2 bin yıllık varmış, ben çok anlamıyorum. Umarım yetkililer araştırırlar ve önlem alırlar. Bu taşın bulunduğu yapının altında kuyu da var. Mahallemizde tarihi eserler var, bu eserlerin üzerine binalar yapıldı derken hepsi kayboldu" ifadelerini kullandı.

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  • Depremde hasarlı yapı

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