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Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım, kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

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Karayolları ekipleri, Tekir Mahallesi tüneller bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunu ulaşıma açtı. Kontrollü olarak ulaşım sağlanan kara yolunda polis ekipleri sürücülerin yola devam etmesine, zincir takmaları koşuluyla izin veriyor. Karayolları ekiplerinin yolun tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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