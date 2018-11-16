Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım, kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
- AA
Karayolları ekipleri, Tekir Mahallesi tüneller bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunu ulaşıma açtı. Kontrollü olarak ulaşım sağlanan kara yolunda polis ekipleri sürücülerin yola devam etmesine, zincir takmaları koşuluyla izin veriyor. Karayolları ekiplerinin yolun tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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