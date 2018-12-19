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Kahramanmaraş'ta 17 şişe sahte ve 31 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şişe sahte ve 31 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı

  • DHA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Elbistan ilçesinde sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
 
Ekipler, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Elbistan'daki operasyonda; 17 şişe sahte içki ve 9 kilo tütün ele geçirildi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda ise 31 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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