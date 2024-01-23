İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2746
  • EURO
    32,9696
  • ALTIN
    1966.94
  • BIST100
    8010.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Ocak 2024 Salı 01:35 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>Büyüklük:3.5 (Ml)<br>Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)<br>Tarih:2024-01-23<br>Saat:01:15:23 TSİ<br>Enlem:37.99889 N<br>Boylam:37.56167 E<br>Derinlik:7 km<br>Detay:https://t.co/Y7GnEjYhDY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>&mdash; AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 22, 2024</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.