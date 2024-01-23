AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.