Kahramanmaraş'ta askeri eğitimde patlama: 1 asker yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eğitim esnasında meydana gelen kazada yaralanan uzman çavuş, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen göre, uzman çavuş A.A., Afşin'in Çoğulhan Mahallesi'ndeki eğitim esnasında fünye patlaması sonucu yaralandı. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'ya ilk müdahale burada yapıldı. Ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen yaralı uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.